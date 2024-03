Geen treinen naar Delfzijl door storing

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Delfzijl moeten zondagavond rekening houden met vertraging. Door een storing is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond het avonduur. Volgens spoorbeheerder ProRail is er sprake van een sein- en overwegstoring. Op het baanvak tussen Stedum en Delfzijl kunnen de seinen en overwegen niet goed bediend worden. Hierop is besloten om het treinverkeer stil te leggen. Tussen Groningen en Stedum is wel treinverkeer mogelijk.

ProRail heeft een storingsploeg naar de locatie gestuurd. Zij verwachten dat de problemen tot rond 20.15 uur gaan duren.