Eerste textielhub van Groningen geopend

De gemeente Groningen, het Alfa-college en de Hanzehogeschool hebben samen met andere initiatiefnemers een textielhub opgericht aan de Energielaan.

Dit is een plek waar op een kleine schaal textiel wordt gerecycled, maar ook les gegeven wordt over circulaire economie, aan mbo’ers en hbo’ers. De initiatiefnemers hopen een voorbeeld te zijn voor bedrijven die wel op grote schaal textiel kunnen recyclen. De gemeente Groningen heeft namelijk als doel om in 2030 afvalvrij te zijn. “We recyclen nu al 70% van ons afval, dus die laatste 30% kan er ook nog wel bij”, zegt Carolina Vogel van de gemeente.

De opening van de hub werd feestelijk gevierd met champagne en hapjes. Ook de wethouder was aanwezig om een aantal vragen te beantwoorden en een stuk textiel door een verwerkingsmachine te halen.