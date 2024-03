Eerste klasse: Punt voor Oranje Nassau in topper, winst Velocitas

Foto Andor Heij: Oranje Nassau viert het doelpunt van Ezra Schrijver tegen WKE

Oranje Nassau speelde zaterdag in de eerste klasse J gelijk tegen HZVV. Velocitas 1897 wist wel te winnen.

De topper tussen HZVV en Oranje Nassau kreeg in Hoogeveen geen winnaar. Het werd 0-0. ON leek na 20 minuten een strafschop te krijgen wegens hands, maar de scheidsrechter kwam op zijn beslissing terug en gaf een scheidsrechtersbal. Beide ploegen hielden elkaar voor de pauze aardig in evenwicht. De kansen waren schaars.

Na rust kreeg HZVV wel een strafschop na een overtreding van Tim Deelen. De inzet van Alex Zomer na een klein uur werd gestopt door ON doelman Erwin Heidekamp. HZVV kreeg daarna de overhand, maar Heidekamp liet zich niet verschalken, waardoor het 0-0 bleef. ON blijft koploper in de eerste klasse J met 31 punten uit 16 wedstrijden, maar HZVV heeft nog twee wedstrijden tegoed en heeft een verliespunt minder dan ON.

Velocitas

Velocitas won de uitwedstrijd tegen Hoogezand met 2-0. Voor de pauze waren er nauwelijks kansen. Na rust begon Velocitas beter aan de wedstrijd en opende Jochem de Vries na 54 minuten de score. Drie minuten later maakte Thomas Bats er 2-0 van. Hoogezand kreeg daarna enkele mogelijkheden, maar Velocitas-doelman Tuur de Vries liet zich niet passeren. Velocitas is vijfde in 1J met 25 uit 16.

Bij Velocitas ligt overigens een plan op tafel om van de ploeg een stabiele vierde divisionist te maken. Daarvoor moet het eerste elftal in een aparte stichting onder gebracht worden. Het gehele bestuur is het hier niet mee eens en treedt daarom af. De details van de plannen worden komende week op een ledenvergadering bij Velocitas naar buiten gebracht.

Zondag speelt GRC Groningen thuis tegen Winsum en GVAV Rapiditas ook thuis tegen VKW. PKC’83 is deze week vrij in 1J.