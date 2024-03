College ziet geen grootschalige ombouw studentenkamers naar studio’s bij corporaties

Foto Jaron Bergsma

In tegenstelling tot studentenverenigingen in Groningen ziet het Groningse gemeentebestuur geen grootschalige ombouw van studentenkamers naar zelfstandige wooneenheden bij woningcorporaties. Aparte afspraken maken met de corporaties is dan ook niet nodig, aldus het college.

De raadsfracties van Student & Stad, D66, PvdA en VVD trokken het college eerder deze maand aan het jasje over de vermeende problematiek, na gesprekken met verschillende studentenverenigingen in Stad. Verschillende corporaties (met name Lefier werd genoemd) zou, net als particuliere verhuurder, veel studentenkamers uit het bestand onttrekken ten faveure van zelfstandige woningen.

Maar dat signaal herkent het college niet. Volgens het college gebeurt dat slechts op beperkte schaal door Lefier, de enige corporatie met een aanzienlijk aantal studentenkamers in bezit. En de transformaties die plaatsvinden, zijn volgens het gemeentebestuur zelfs toe te juichen: “Alleen Lefier is op beperkte schaal bezig met het ombouwen van kamers naar semi-zelfstandige ruimten. Wij zijn positief over deze transformaties. Dit leidt tot meer kwaliteit, er is huurtoeslag mogelijk en er worden nog steeds voorzieningen gedeeld, waarbij er voldoende ruimte is voor ontmoeting. Het is daarom niet aannemelijk dat deze typologie eenzaamheid in de hand werkt. Eigenlijk de voordelen van kamers en studio’s gecombineerd.”

Volgens het college zijn de verbouwing van een studentenflat in Selwerd en een aanstaande verbouwing van een flat aan de Van Heemskerckstraat goede voorbeelden van geslaagde semi-transformaties. De keuzes voor deze semi-zelfstandige kamers is volgens Lefier, zo stelt het gemeentebestuur, gemaakt in het belang van de huurders en niet vanuit financieel perspectief.