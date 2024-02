Warmtewandeling in Hoogkerk: “Inzicht krijgen in waar er warmte lekt”

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

In Hoogkerk vindt op 29 februari een warmtewandeling plaats. Tijdens de wandeling kunnen bewoners ontdekken waar er warmte lekt.

De wandeling is een initiatief van energiecoöperatie Grunneger Power, Duurzaam Groningen en de Groene Bruggenbouwers. Bewoners kunnen zich voor de wandeling aanmelden. “Tijdens de avond wandelen we samen met energiecoaches, die een warmtebeeldcamera bij zich hebben, door het dorp”, laat Grunneger Power weten. “Na de wandeling bespreken we in het dorpshuis de bevindingen, en krijg je tips en uitleg over wat je kunt doen aan de warmtelekken in je huis.”

Het opsporen van warmtelekken is zinvol om tocht in je huis tegen te gaan of om de isolatie te verbeteren. Door slecht geïsoleerde muren, vloeren of daken kan warmte, van kachels, snel de woning verlaten. “Het is ook mogelijk dat mensen na de wandeling zelf met een warmtebeeldcamera aan de slag gaan. De camera kun je gratis bij ons lenen als je lid bent van Grunneger Power.” Meer informatie, en het aanmelden voor de wandeling, vind je op deze website.

De wandeling op 29 februari begint om 19.00 uur bij het dorpshuis in Hoogkerk. Op 14 maart vindt er een vergelijkbare wandeling plaats in De Hunze/Van Starkenborgh.