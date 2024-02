Oranje Nassau en PKC’83 uit districtsbeker geknikkerd

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - PKC'83

De eersteklassers Oranje Nassau en PKC’83 zijn zaterdag allebei uitgeschakeld in de noordelijke districtsbeker.

Het is Oranje Nassau zaterdagmiddag niet gelukt om de laatste acht van de noordelijke districtsbeker te halen. In Emmen werd met 2-1 verloren van DZOH.

De koploper van de eerste klasse J had in de competitie DZOH nog afgedroogd met 6-1. Maar DZOH was dit keer in het eerste bedrijf de bovenliggende ploeg en kwam na 33 minuten op 1-0 door een afstandsschot van Aron Timmerman. Daarvoor hadden de Drenten al een keer de paal geraakt.

Na de pauze kreeg ON een paar kansen en na 72 minuten scoorde Ezra Schrijver de 1-1 op aangeven van Peter van Son. Heel snel nam de nummer twee van 1J weer een voorsprong. Joel Zweerink was de doelpuntenmaker. In het restant probeerde ON het nog wel, maar echte kansen leverde dat niet op.

PKC’83

Eersteklasser PKC’83 ging zaterdagavond in Coevorden na strafschoppen onderuit tegen Germanicus, de nummer twee van de tweede klasse H zondag. Na negentig minuten stond het 3-3.

PKC wist het klassenverschil voor de rust wel in cijfers uit te drukken. Rob Schokker en Willem Bel scoorden voor PKC. Na rust kwam Germanicus via twee treffers van Nance Hoogeveen langszij.

Jeffrey Noordveld leek de zege voor PKC alsnog binnen te slepen, maar Germanicus kwam in de slotfase op 3-3. Daarna namen de Drenten de strafschoppen beter: 6-5.

Door het verlies van ON en PKC zijn alle ploegen uit de gemeente Groningen uitgeschakeld.