Lotte (27) heeft long covid en smacht naar specialistische zorg

Voor de grootste groep Nederlanders is corona iets wat achter ons ligt. Maar niet voor iedereen. Een grote groep landgenoten heeft namelijk last van long covid of post-covid, zoals het tegenwoordig ook genoemd wordt. Lotte Wit (27) is één van hen. Na drie coronabesmettingen sinds 2020 ligt haar leven grotendeels stil en brengt ze hele dagen door op de bank en in bed.

Het leven van Lotte ziet er drastisch anders uit dan voor de coronacrisis: “Ik werkte heel hard aan mijn scriptie. Ik sportte misschien wel vijf keer per week, want ik deed aan basketbal én turnen. Ik had een heel druk sociaal leven. Ik was altijd op pad en mijn agenda was altijd vol. Ik vond het gewoon superfijn om lekker druk bezig te zijn,” vertelt Lotte.

“Als je dan kijkt hoe mijn dag er nu uit ziet”, zo vat Lotte haar gemiddelde dag samen: “Mijn wekker gaat om 10.00 uur. Dan blijf ik vaak tot 12.00 uur in bed liggen als dat kan, om zo veel mogelijk mijn batterij te sparen. Mijn vriend maakt mijn ontbijt. Ik ga dan naar beneden een boek lezen of een serie of een film kijken. Rond 15.00 uur ga ik naar boven. Dan heb ik eigenlijk een uur pauze waarin ik in een donkere kamer een audioboek ga luisteren. Als ik energie over heb, help ik mijn vriend met koken. Maar dat lukt ook niet altijd. De rest van de dag spendeer ik ook op de bank.”

Petitie

Vandaag werd in Den Haag een petitie overhandigd voor het oprichten van specialistische poliklinieken voor long covid, die door meer dan 100.000 mensen is ondertekend. Veel mensen weten volgens Tweede Kamerlid Julian Bushoff niet waar ze terechtkunnen. Volgens hem moeten er dus poliklinieken komen voor mensen met long covid

Ook bij Lotte heeft het zorgsysteem tot nu toe weinig geholpen. “Ik ben wel bij de fysiotherapeut geweest toen het nog iets beter met mij ging. Dat heeft ook wel iets geholpen. Maar daarna kreeg ik nog een besmetting en ging het eigenlijk alleen slechter. Ik ben ook doorgestuurd naar een sportarts in het Martini Ziekenhuis. Daar moest ik een fietstest doen om te kijken of mijn hart en longen wel goed functioneerden. Die werkten prima, maar vervolgens heb ik twee weken alleen maar in bed gelegen om bij te komen.”

Steun bij lotgenoten

Het meeste heeft Lotte aan Instagram. Via het socialmedia-platform heeft ze veel contact met lotgenoten. “Ik leer daar eigenlijk het meeste van. Zij zijn het beste op de hoogte van de laatste onderzoeken en wat je eventueel kan proberen, beter dan de meeste artsen die ik spreek. Dat contact is heel waardevol.”

Hoewel Lotte behoorlijk moedeloos is door haar situatie, houdt ze zich hoopvol: “De enige manier waarop ik weet dat ik het kan volhouden is de hoop dat er ooit iets komt om ons te helpen. Ik kom mijn dagen nog door. Niet op een hele fijne manier, maar het is voor mij vol te houden nog. Maar er zijn ook een hoop Long Covid-patiënten voor wie dat eigenlijk niet meer op gaat. Die liggen echt weg te kwijnen in bed.”