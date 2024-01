Lycurgus laat wedstrijd uit handen glippen

Nova Tech Lycurgus is het nieuwe jaar teleurstellend begonnen. De Groninger volleyballers kwamen zaterdagavond in Nijmegen met 0-2 voor tegen VoCASA, maar verloren alsnog de wedstrijd: 3-2.

Aanvankelijk leek er voor Lycurgus geen vuiltje aan de lucht. In de eerste set kwam de ploeg van coach Arjan Taaij voor met 13-22. Uiteindelijk werd die set gewonnen met 19-25. In de tweede set stond Lycurgus voortdurend een paar punten voor, en het einde van de set kwam bij 16-25.

Daarna werd de thuisploeg sterker. VoCASA stond in de derde set lange tijd een paar punten voor, tot Lycurgus op 13-13 kwam. Toch raakte VoCASA daardoor niet in paniek, en de Nijmegenaren pakten alsnog de set: 25-21. Ook in de vierde set stond de thuisploeg voortdurend een paar punten voor. Via 24-20 werd het uiteindelijk 25-23.

In de beslissende vijfde set leek Lycurgus aanvankelijk sterker, maar VoCASA kwam langszij en pakte ook deze set: 15-13.

Lycurgus staat op de vijfde plaats in de eredivisie en heeft 25 punten uit 12 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd van Lycurgus is zondag 14 januari. Dan speelt de ploeg in eigen huis tegen Simplex SSS uit Barneveld.