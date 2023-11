Voormalige bieb aan Oude Boteringestraat nu echt voor rechtenfaculteit RUG: ‘Er zijn studenten die hier hun eerste woordjes hebben geleerd’

Bron: Jaron Bergsma

De Rijksuniversiteit Groningen heeft er sinds donderdag officieel een locatie bij: de voormalig Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat is omgebouwd tot het nieuwe thuis van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Gasten konden donderdagmiddag en -avond meedoen aan verschillende activiteiten, waaronder een ‘collegetour’ van Tim Hofman, een silent disco en een rondleiding door het gebouw. Bij de opening waren een aantal speciale gasten aanwezig, waaronder vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf en Minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind.

Het gebouw is vernoemd naar Bert Röling, voormalig hoogleraar strafrecht, strafvordering en criminologie aan de RUG. De zoon van Röling (Hugo) was ook aanwezig bij de opening. Hij was aanwezig om de expositie over zijn vader bij te wonen en voor de onthulling van een groot schilderij van zijn vader.

Meer ruimte voor rechtenstudenten

Nadat de voormalige Openbare Bibliotheek eind 2019 haar deuren sloot, begon begin vorig jaar de bouw van een vierde verdieping bovenop het gebouw. Dit was nodig, omdat het gebouw anders niet genoeg plek zou hebben voor de hele faculteit. De faculteit wilde juist graag verhuizen, omdat het Harmoniegebouw te klein was geworden voor alle studenten en medewerkers.

‘Van eerste woordjes naar afstuderen’

Rector Magnificus Jacquelien Scherpen noemt het een mooi teken dat de rechtenstudenten vanaf nu terecht kunnen in de voormalige bieb, die nu in het Forum is gevestigd: “Er zijn studenten die hier hun eerste woordjes hebben geleerd. Dan zou het mooi zijn als een aantal van die kinderen hier nu op de faculteit rondlopen en binnenkort misschien afstuderen.”