Zwembad Hoogkerk in de avonden open: “Wij doen het hier anders, je gaat toch niet dicht als het 28 graden wordt?”

Foto: Quinten van Duuren

Het openluchtzwembad in Hoogkerk gaat komende week verschillende avonden open vanwege het mooi weer. Eerder was al bekend gemaakt dat het zwembad in de maand september in de ochtend en tijdens de weekenden open zou zijn.

“In Hoogkerk doen we het allemaal wat anders. En vaak ook beter”, lacht Marian Hegeman van het zwembad. “Wij hebben besloten dat we komende week sowieso gedurende drie avonden open zullen zijn. We hebben gezien dat het komende week prachtig weer gaat worden, met temperaturen richting de 30 graden aan het einde van de week. Dan ga je toch niet dicht?”

In vergelijking met de afgelopen weken veranderen de openingstijden wel enigszins: “De scholen beginnen morgen weer, de vakanties zijn afgelopen. Daarom hebben we besloten om het zwembad in de ochtenden van 07.00 tot 09.30 uur te openen. Daarnaast zijn we in de weekenden geopend. Op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. En komende week zijn we dus sowieso gedurende drie avonden open.”

Waar Hoogkerk openblijft, zijn andere zwembaden zondag juist voor het laatst open. De Papiermolen in de stad bijvoorbeeld sluit na zondag de deuren. “En volgens mij is het bad in Peize vandaag ook voor het laatst open. En als het nu slecht weer was geweest, en het was koud geweest, dan hadden wij ook besloten om te sluiten. Maar de voorspellingen zijn zo goed. Dan moet je er volgens mij vol voor gaan. Dan moet je de mensen wat moois bieden.”

In het dorp hebben ze ook iets in te halen. “De afgelopen jaren was het zwembad gesloten. Sinds juli zijn we weer open. En het gaat sindsdien heel goed. Iedere ochtend hebben we tussen de veertig en vijftig mensen die hier hun baantjes komen trekken. En daar zijn we heel blij mee, want eerlijk is eerlijk, sinds we open zijn, hebben we qua weer niet echt geboft. Ook in de middagen zagen we een flinke toeloop. Vooral op dagen dat het mooi weer was. Mensen weten ons goed te vinden. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. En stiekem hopen we dat de nazomer in september nog heel lang mag duren.”