Donar stelt Stefan Hendriks aan als assistent-coach

Stefan Hendriks - Foto via Donar

Eén van de laatste toevoegingen aan de spelers en staf van Donar voor het komende basketbalseizoen is Stefan Hendriks. De geboren Stadjer komt de Groningse club zeker één jaar versterken als assistent coach, met een optie voor nog een seizoen.

Hendriks verbleef de afgelopen acht jaar in Litouwen, onder meer voor een studie als basketbalcoach, Tot en met het afgelopen seizoen was de Stadjer hoofdcoach op het derde niveau in Litouwen, met daarnaast zeven jaar aan stages op verschillende plekken. Hendriks vloog vrijdagochtend naar Nederland voor zijn eerste dag bij Donar.

Volgens Donar hield Hendriks via livestreams in de gaten wat er in Groningen gebeurde gedurende zijn tijd in Litouwen. Dat blijkt ook uit de reactie van Hendriks op zijn aanstellen: “Ik ben heel blij met het proces waarin we zitten. Ik ben direct aangesloten bij het scouten van spelers en het contact met Andrej en Drago is zeer goed. Ik ben heel blij met alle spelers die komen, want we stellen echt een team van strijders samen die met een missie naar Donar komen. Een echte Groningse ploeg met de kop d’r veur mentaliteit. Nait soezen. Of zoals Jordy Kuiper al zei: spelen en knokken voor mijn stad en club. Om daar deel van uit te maken is prachtig.”