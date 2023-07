Zwembad Hoogkerk na twee jaar gesloten te zijn geweest weer open voor het publiek

Foto via Gemeente Groningen

Zwembad Hoogkerk opent zaterdag de deuren na twee jaar gesloten te zijn geweest. Dit hele weekend wordt er een feestelijk programma aangeboden.

Zo kun je zowel op zaterdag als zondag tussen 12.00 en 17.00 uur gratis naar binnen. Behalve zwemmen zijn er springkussens en is er een stormbaan op het water. Ook is er muziek en een snackkiosk. Twee weken geleden werd de pomp aangezet waarna het bassin langzaam vol water is gelopen. De afgelopen twee jaar was het zwembad gesloten vanwege verschillende problemen. Zo werd er een grote scheur ontdekt in het bassin, gooiden coronamaatregelen roet in het eten en was er een tekort aan het aantal vrijwilligers.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Dit is fantastisch nieuws”

Onder leiding van een nieuw bestuur is nu de draad weer opgepakt, waarbij ook verschillende vrijwilligers zich hebben aangemeld. Met hulp van de gemeente, die geld beschikbaar heeft gesteld, is de schade aan het zwembad hersteld. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport: “Dat het zwembad nu weer open kan is fantastisch nieuws. Het is mooi voor de inwoners die hier weer hun baantjes kunnen trekken en belangrijk voor de leefbaarheid in Hoogkerk.”

Bronnenbad?

Het zwembad in Hoogkerk is gebouwd in 1935. Op de locatie bevond zich vroeger een ander zwembad, waarbij de geruchten zijn dat het oude bad zich nog onder het nieuwe bad bevindt. Het oude bad is naar alle waarschijnlijkheid een bronnenbad geweest. Het nieuwe bestuur heeft plannen om de komende jaren geld te sparen voor een onderzoek om te kijken of de bron onder het bad nog altijd bestaat.