Kinderwijkraad Hoogkerk krijgt haar ‘verlichting’ langs Hegepad: geen lampen, wel reflecterende stroken

De Kinderwijkraad Hoogkerk vroeg en de gemeente draait: op het Hegepad was tot nu toe amper te zien waar men fietst in het donker. De gemeente besloot er reflecterende stroken aan te leggen en komende vrijdag gaat dat gebeuren.

Via de Stem van Hoogkerk diende de Kinderwijkraad in november hun verlichtende idee in bij de gemeente, om daarmee te zorgen voor meer veiligheid in het donker. Het plan kwam na een stemronde onder de inwoners van het dorp als winnaar uit de bus en daarom nodigde de gemeente de Kinderwijkraad begin juni uit om te komen praten over het plan.

De Kinderwijkraad benadrukte dat er vrij vrij vaak ongelukken gebeuren op het pad, omdat mensen in het donkere gebied niet goed kunnen zien waar ze rijden. Omdat het Hegepad door een natuurgebied leidt, werd nadrukkelijk gevraagd om ‘zachte verlichting’ die de vogels en andere dieren niet stoort.

En zo geschiedt nu: vanwege de ecologische beperkingen en het gebrek aan kabels, werd er afgesproken dat er reflecterende stroken komen langs het hele fietspad. Afgelopen donderdag is het eerste gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd. Komende vrijdag wordt de nieuwe reflecterende belijning aangebracht op het fietspad. Daarvoor moet het pad wel een dag dicht, dus moeten fietsers tussen 8:00 en 17:00 uur omrijden. Daarna kunnen fietsers een stukje veiliger over het Hegepad.