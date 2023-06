SP wil onderzoek naar overname zwembaden Hoogkerk, Ten Boer en Haren door gemeente

Foto: Peter Redeker

Als het aan de raadsfractie van de SP ligt, gaat de gemeente onderzoeken of het de zwembaden in Hoogkerk, Ten Boer en Haren in eigendom zou moeten nemen. De fractie denkt dat een overname de stichtingen die de zwembaden exploiteren financieel kan ontlasten.

De drie zwembaden kampen al langere tijd met personeelskosten, achterstallig onderhoud, gestegen prijzen en hogere energielasten. De gemeente moest dit jaar al ruim 1,2 miljoen euro aan exploitatiesubsidie uitkeren. De Blinkerd kreeg daarnaast nog eens drieënhalve ton voor onderhoud aan het zwembad.

De coalitiefractie stelt daarom voor te onderzoeken of de gemeente de zwembaden in eigen beheer kan nemen, zodat de zwembadbesturen zich kunnen richten op de exploitatie. De stichtingen kunnen volgens de partij dan blijven bestaan, maar de gemeente neemt het onderhoud en personeelswerving over.

De gemeente heeft alle zwembaden in de stad Groningen al in eigen beheer. Als het aan de SP ligt, worden deze zwembaden ook in handen gelegd van stichtingsbesturen voor de exploitatie. “Als SP vinden wij het geweldig dat de 3 genoemde zwembaden grotendeels worden bestierd door mensen uit de genoemde dorpen”, stelt SP-raadslid Jurrie Huisman. “Wij kunnen ons voorstellen dat een dergelijke constructie ook ingevoerd zou kunnen worden voor de gemeentelijke zwembaden in de Stad.”