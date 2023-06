Petitie behoud strokartonfabriek De Halm 700 keer getekend: “Het vertelt de geschiedenis van het dorp”

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Een petitie voor het behoud van strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk is in een paar dagen tijd al ruim zevenhonderd keer getekend. De fabriek dreigt gesloopt te worden.

“Je hebt het over een markant gebouw”, vertelt voorzitter Marian Hegeman van VWH. “Als je door het dorp rijdt, dan is het prominent aanwezig. Het is een blikvanger, maar tegelijkertijd vertelt het ook de geschiedenis van het dorp. Het hoort bij het dorp, en ik denk dat het heel goed is dat deze petitie er is.” Met de petitie wordt opgeroepen om behalve het gebouw te behouden, er ook een monumentale status aan te hangen.

Onveilig

Over de toekomst van het gebouw wordt al ruim anderhalf jaar gesproken. De eigenaar van het pand wil het slopen omdat het al vele decennia niet meer in gebruik is. Daardoor is het in verval geraakt. Door het verval levert het ook een onveilige situatie op voor de omgeving. Zo staan er hekken om het gebouw heen en mag je ook niet meer naar binnen. De sloopplannen waren voor verschillende politieke fracties indertijd reden om vragen te stellen. “Sloop van de voormalige strokartonfabriek zal een groot gemis veroorzaken”, lieten vier fracties in december 2021 weten. “Vanwege de betekenis, architectonische kwaliteit en de historie van het gebouw, is De Halm voor de toekomst van het gebied niet te overschatten, en alle gebouwen op het terrein, werden in samenhang met de Halmbuurt als ensemble ontworpen.”

Tom Rustebiel (D66): “Onze inzet is niet anders”

Eén van de fracties die indertijd vragen stelde was D66. Raadslid Tom Rustebiel: “Onze inzet is in vergelijking met achttien maanden geleden niet anders. We willen namelijk graag dat het gebouw behouden blijft. Indertijd leek het heel snel gesloopt te gaan worden, maar ondertussen staat het er nog steeds, dus dat is positief, en dat laat ook zien dat het indertijd allemaal niet zo urgent was. Indertijd was het antwoord dat er onderzoek gedaan moet worden wat er nodig is om het te behouden. En als het niet te behouden is, ja, dan hadden we als politiek maar eerder in de bres moeten springen.”

“Bal ligt bij de provincie”

Toch is Rustebiel helder: “Dit gebouw vertelt over de geschiedenis van de strokarton. De strokarton die belangrijk is geweest voor Groningen. Het hoort ook bij Groningen. Om die geschiedenis tastbaar te houden moet je zulke gebouwen behouden. Uiteindelijk is het overigens wel de provincie die hier over gaat. Natuurlijk heb ik de afgelopen achttien maanden niet stilgezeten, en regelmatig contact gehad met onze wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. Die zegt ook dat de bal bij de provincie ligt, en dat het gemeentebestuur er bij de provincie op aandringt om het te behouden. En je kunt ook verder denken: het zijn locaties waar je leuke dingen mee kunt doen. Misschien kun je er woningen in bouwen, of wellicht is er ruimte voor broedplaatsen.”

Marian Hegeman: “Dit moet je gewoon behouden”

Daar is Hegeman het mee eens: “Als de buitenkant blijft, en je vindt er een andere mooie bestemming voor, die bij Hoogkerk past, dan zou dat prima zijn. Maar om nu dit te slopen, enkel vanuit kapitaalmotieven omdat onderhoud geld kost, daar zijn wij tegenstander van. Dit moet je gewoon behouden.” De petitie is op deze pagina te vinden.