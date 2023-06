Jaar cel en tbs met dwangverpleging voor Stadjer die buurman neerstak aan Hoendiep

Foto: 112 Groningen

Een dertigjarige man uit Groningen moet een jaar achter de tralies voor het neersteken van zijn buurman in een woning aan het Hoendiep. De Stadjer kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

De verdachte zou zijn buurman vorig jaar augustus hebben neergestoken in of bij zijn woning aan het Hoendiep. De verdachte vluchtte meteen weg, maar werd twee dagen later alsnog aangehouden.

Volgens de rechtbank was het niet de eerste keer was dat de man geweld gebruikte tegen zijn buurman. De verdachte zou zijn buurman in de maanden voorafgaand aan de steekpartij meermaals hebben bedreigd om geld los te peuteren bij de buurman. Daarbij zou de verdachte later, voorafgaand aan het steekincident, ook al geweld hebben gebruikt.

Tijdens de aanhouding van de man vonden agenten een gestolen pinpas van zijn neergestoken buurman in de jaszak van de Stadjer. Op camerabeelden is te zien hoe hij daarmee betaalde.

De dertigjarige Stadjer, die weigerde om zich door een advocaat bij te laten staan in de rechtszaal, ontkende twee weken geleden alle aantijgingen tijdens de inhoudelijke behandeling binnen de strafzaak. De reden daarvoor is waarschijnlijk de psychische toestand van de verdachte. Na een opname in het Pieter Baan Centrum kwam vast te staan dat de man lijdt aan schizofrenie, wat tijdens het incident werd verergerd door cannabisgebruik.

De advocaat die de man twee weken geleden (op last van de rechtbank) op afstand bijstond, pleitte voor tbs met voorwaarden voor zijn onwelwillende cliënt. De rechtbank acht de kans op herhaling echter te groot om voorwaarden te koppelen aan zijn behandeling, aangezien de Stadjer niet van plan lijkt om mee te werken. Daarom kiest de rechtbank voor een ongelimiteerde tbs-maatregel voor de man.