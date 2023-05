‘Zondag bewolkt en buien, ook komende dagen grijs’

Foto: Joris van Tweel

Stabiel en zonnig voorjaarsweer is nog altijd ver weg. De komende dagen krijgen we te maken met veel bewolking waarbij er regelmatig buien zullen vallen.

Zondag begint de dag met bewolking en buien. In de middag nemen de buienkansen af en kan zo nu en dan ook de zon even voorzichtig tevoorschijn komen. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 15 of 16 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft het droog en ligt de minimumtemperatuur rond de 10 graden. Op maandag heeft de bewolking de overhand, maar is soms de zon ook even aanwezig. Het wordt 16 of 17 graden. In de middag kunnen er buien ontstaan.

Op dinsdag wordt het met 13 of 14 graden wat kouder. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt er regen. Ook op woensdag blijft de bewolking het weerbeeld domineren. Ook dan vallen er verspreid over de dag buien, maar krijgt de zon ook ruimte.