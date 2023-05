Volgende week opnieuw staking bij medicijntester in Stad, dit keer voor tweeënhalve dag

Het pand van ICON in Groningen, hier nog met de oude huisstijl van PRA Heath Sciences - Foto via Google Maps Streetview

Werknemers van ICON Geneesmiddelenonderzoek in Groningen en Assen leggen volgende week opnieuw het werk neer. Leden van vakbond FNV binnen het bedrijf staken volgende week tweeënhalve dag.

Komende dinsdag wordt een, net als deze week, halve dag (van 8.00 uur tot 12.00 uur) gestaakt. De woensdag en de donderdag erna wordt het werk de hele dag neergelegd.

Volgens Chaim Korthof, bestuurder bij FNV Diensten, hebben de anderhalve stakingsdag van deze week geen beweging op gang gebracht bij ICON voor een fatsoenlijk loonbod: “Intern wordt er heel veel overlegd, maar niet met ons. Zoals het nu lijkt, wil het bedrijf het op aan laten komen.”

Het bedrijf wil haar Nederlandse werknemers slechts zes procent loonsverhoging geven. Veel te weinig, aldus Korthof: “Dat is echt een lachertje. In België kan het bedrijf wel gewoon elf procent loonsverhoging geven aan haar werknemers. Prijscompensatie voor inflatie is daar weliswaar verplicht, maar ICON heeft het geld blijkbaar wel gewoon.”

In totaal werken er 840 mensen bij ICON in Nederland. Het bedrijf heeft in Groningen vier locaties, waaronder een onderzoeks- en keuringscentrum bij het Martini Ziekenhuis.