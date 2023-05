Vanaf deze week gratis menstruatieproducten beschikbaar op Hanzehogeschool

Foto: Sicco haring

De Hanzehogeschool is sinds deze week een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling.

Initiatiefnemer van het aanbieden van gratis menstruatieproducten is Esther Smid. “De producten zijn voor onze eigen studenten, voor medewerkers en voor buurtgenoten die het nodig hebben”, vertelt Smid. Ze begrijpt ook als geen ander hoe belangrijk het aanbieden van deze producten is. “Tien jaar lang was ik alleenstaande bijstandsmoeder met drie dochters. Dan kun je wel nagaan hoeveel maandverband, tampons, shampoo en andere verzorgingsproducten er doorheen gaan. Wij wonen in Beijum, een relatief arme wijk met veel weggeefkastjes. Ik weet nog hoe blij ik was toen ik in de weggeefkast van een buurvrouw een pakje maandverband vond.”

“Zonder te vragen kunnen beschikken over gratis artikelen”

Het was indertijd reden om bij haar woning ook een weggeefkast met verzorgingsproducten te plaatsen. “Buren doneerden producten, het liep meteen als een tierelier.” Toen ze op de Hanzehogeschool ging werken dacht Smid dat ze haar ambities los moest laten. Maar bij het controleren van de toiletruimtes ontdekte ze dat er wel menstruatiekasten hingen, maar dat hier betaald voor moest worden. “Bij de servicepunten kon je wel vragen om gratis maandverband maar ik wilde juist dat ieder menstruerend mens zonder te vragen gratis artikelen kon pakken.”

Laagdrempelig

Het bestuur van de Hanzehogeschool had reeds besloten om producten gratis beschikbaar te stellen. Nadat Smid aan de bel trok, mocht zij het gaan coördineren. “Inmiddels zijn we bijna zover dat in ieder gebouw minimaal één kastje hangt, waar iedereen anoniem gebruik van kan maken. Omdat niet ieder gebouw een genderneutraal toilet heeft, hangen de kastjes ook op andere plekken. Ik denk dat het gelukt is om de producten zo laagdrempelig mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken.”

Paarse vlinder

De uitgiftepunten op de Hanzehogeschool, zogeheten MUP’s, zijn een samenwerking tussen de Hanzehogeschool en het Armoedefonds. Het Armoedefonds stelt producten beschikbaar, de Hanze tekent voor de faciliteiten. De MUP’s zijn te herkennen aan een paarse vlinder, het logo van het Armoedefonds. Met de uitgiftepunten gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De afgelopen jaren werd verschillende keren actie gevoerd om dit mogelijk te maken.