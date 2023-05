Opnieuw ingebroken in geparkeerde auto’s Ulgersmaweg, zeker negen auto’s open gebroken

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Ulgersmaweg, nabij de Gerrit Krolbrug, is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw ingebroken in verschillende geparkeerde auto’s. Zeker negen auto’s zijn beschadigd geraakt.

De ramen van de voertuigen zijn ingeslagen. Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl is de schade groot. Of er ook spullen uit de voertuigen gestolen zijn is op dit moment nog onbekend. Ruim twee weken geleden werd er ook ingebroken in diverse auto’s die geparkeerd stonden aan de Ulgersmaweg. Toen werd er onder andere navigatieapparatuur gestolen.

Eerder deze week werd er ingebroken in verschillende auto’s die geparkeerd stonden bij sportcentrum Kardinge. In de nacht van zondag op maandag werden de ramen van zeven auto’s vernield. De politie is bezig met een onderzoek naar de inbraken. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, die kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.