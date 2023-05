Donar op matchpoint in finale play-offs

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is op ‘matchpoint’ gekomen in de finaleserie van de play-offs om de landstitel. De Groninger basketballers wonnen donderdagavond wederom een uitwedstrijd tegen ZZ Leiden: 55-64.

In de openingsfase was de thuisploeg nog de bovenliggende partij, al waren er veel turnovers voor beide ploegen en werden er veel schoten gemist. Aan het eind van het eerste kwart was er een kleine voorsprong van 16-18 voor Donar. In het tweede kwart was Donar duidelijk de betere ploeg. Al snel werd het 18-25, en hoewel de Groningers door hun fysieke spel veel persoonlijke fouten maakten, profiteerde Leiden daar niet van. De maximale voorsprong was er bij 26-39. Helaas voor Donar schoot Stan van den Elzen een driepunter raak in de buzzer, waarmee de ruststand op 29-39 kwam.

In een groot deel van het derde kwart had Donar een voorsprong van 5 punten, en dat verschil was er ook aan het eind van het kwart: 44-49. Halverwege het laatste kwart stond Donar nog met 10 punten voor (45-55), maar daarna stokte de productie, terwijl de thuisploeg terugkwam. Met nog anderhalve minuut op de klok was het 55-57. Willem Brandwijk miste een simpele lay-up vlak bij de basket. Gelukkig voor Donar maakte Leiden-speler Maarten Bouwknegt in de daaropvolgende aanval een aanvallende fout. Met nog 35 seconden op de klok schoot Steph Branch een belangrijke driepunter uit de hoek raak: 55-60. Bouwknegt mist daarna een schot, waarna Viktor Gaddefors met een lay-up zorgde voor de beslissing. Kort daarna bracht Willem Brandwijk met een dunk de eindstand op 55-64.

Topscorers bij Donar waren Clay Mounce en Steph Branch met beiden 16 punten. Viktor Gaddefors was goed voor 12 punten. Bij ZZ Leiden was Deion Hammond topscorer met 14 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-1 voor Donar. Komende zaterdag is de vierde wedstrijd, in Martiniplaza. Voor die wedstrijd zijn al geen kaarten meer beschikbaar. Wint Donar die wedstrijd, dan is de club voor de achtste keer landskampioen. Als de ploeg verliest, is er op tweede pinksterdag om 14.00 uur een beslissende vijfde wedstrijd in Leiden.