Donar delft in eigen huis onderspit tegen ZZ Leiden

Donar-speler Viktor Gaddefors (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het is Donar dinsdagavond in eigen huis niet gelukt om op ‘matchpoint’ te komen tegen ZZ Leiden. De Groninger basketballers verloren de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs thuis met 65-68.

Ook in deze wedstrijd waren de verschillen klein. Het grootste verschil, 10 punten, was er toen Donar met 13-3 voor stond. Aan het eind van het kwart was het 19-17. In het tweede kwart kwam de thuisploeg op een achterstand van 4 punten, maar bij rust was er weer een kleine voorsprong van 33-30. Na het derde kwart was er een kleine achterstand: 48-50.

In het laatste kwart liepen de Leidenaren uit tot 49-55, en later tot 54-59, maar Donar kwam terug tot 58-59. Vervolgens had Donar een slechte fase, met turn-overs en slechte schoten, waardoor ZZ Leiden kon uitlopen naar 58-64, met nog ruim een halve minuut op de klok. Dit verschil bleek niet meer te overbruggen.

Clay Mounce had een ‘double-double’ met 20 punten en 10 rebounds. Vernon Taylor maakte 13 punten. Grote man bij ZZ Leiden was Thomas Rutherford met 24 punten en 12 rebounds.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 1-1. Komende donderdag wordt de derde wedstrijd gespeeld. Die vindt weer plaats in Leiden. Zaterdag is er weer een wedstrijd in Groningen.