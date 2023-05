‘Crisisbestuurder’ Jack Thiadens vertrekt na vier maanden weer bij Ambulancezorg Groningen

Foto: Joris van Tweel

Na vier maanden de bezem door de organisatie te hebben gehaald bij Ambulancezorg Groningen, vertrekt interim-bestuur Jack Thadiens weer bij de ‘verwaarloosde organisatie’.

Dat maakte het bestuur van Ambulancezorg Groningen dinsdagmiddag bekend.

Thadiens werd begin februari aangesteld bij Ambulancezorg Groningen om de cultuur binnen het bedrijf aan te pakken, na een hausse aan klachten over een angstcultuur en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De voormalig ziekenhuisdirecteur nam de tijdelijk de taken over van Jeroen van der Ster, die zich ziek meldde vlak voor de publicatie van een onderzoeksrapport over de misstanden bij Ambulancezorg Groningen.

Vorige week presenteerde het speciaal opgezette ‘veranderteam’ binnen Ambulancezorg Groningen een plan van aanpak, waarmee het bedrijf hoopt om de ‘verwaarloosde organisatie’ weer op gang hoopt te trekken. Dit plan werd, binnen zes weken, opgesteld op aanraden van Thiadens. Er komt een nieuwe organisatiestructuur, meer aandacht voor kwaliteit, veiligheid en scholing en een andere manier van opleiding voor aspirant-chauffeurs en -verpleegkundigen.

Met de komst van het veranderplan heeft de Raad van Toezicht (RvT) van Ambulancezorg Groningen, na overleg met Thiadens, besloten om het vervolgtraject niet onder zijn leiding te laten uitvoeren. Thadiens gaat per direct weg. Daarover zegt de RvT: “We zijn het veranderteam dankbaar voor de totstandkoming van het veranderplan en bedanken de heer Thiadens voor zijn inzet bij Ambulancezorg Groningen in de afgelopen vier maanden. Maar voor dit vervolgtraject is een ander type leiderschap nodig.”

Gerda Breeuwsma, manager Zorg en Bedrijfsvoering binnen Ambulancezorg Groningen, neemt voorlopig functie van bestuurder waar. “We zullen nauwlettend toezicht houden op de uitvoering van het veranderplan”, aldus Ambulancezorg Groningen. “Een zorgvuldig verandertraject, waarin iedereen gezien en gehoord wordt en serieus wordt genomen en waarin patiënten altijd kunnen blijven rekenen op goede zorg, vinden we daarbij essentieel.”