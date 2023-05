Bewonersorganisaties roepen op: “Bouw meteen een tijdelijke, vaste brug naast Gerrit Krolbrug”

Impressie via Bosch Slabbers Architecten

Een slimme oplossing voor de langere termijn: een tijdelijke, vaste brug over het Van Starkenborghkanaal van zeven meter hoogte, op een steenworp afstand van de Gerrit Krolbrug. Dat is de oproep van vijf bewoners- en belangenorganisaties na de nieuwe vertraging bij de aanleg van zowel de tijdelijke als de permanente Gerrit Krolbrug.

Bewonersorganisaties De Hunze/Van Starkenborgh, Beijum, Drielanden, Lewenborg, het wijkoverleg Korrewegwijk, de Fietsersbond Groningen en de Werkgroep Toegankelijk Groningen publiceerden maandagochtend een pamflet, waarin de zes organisaties pleiten voor een alternatief op de geplande, tijdelijke fiets- en loopbruggen over het Van Starkenborghkanaal.

De organisaties pleiten ervoor om, in plaats van de geplande hellingbanen aan een van de loopbruggen van de huidige Gerrit Krolbrug, een tijdelijke vaste brug van 7 m hoog te bouwen op 70 tot 100 meter naast de Gerrit Krolbrug.

Deze oplossing is volgens de organisaties beter, omdat de geplande hellingbanen en de loopbrug in de weg liggen als er een nieuwe, permanente Gerrit Krolbrug gebouwd gaat worden. Volgens de organisaties is het de bedoeling dat er dan, tijdens de bouw, weer een andere mogelijkheid komt om het kanaal over te steken. Daarom willen de zes partijen dat Rijkswaterstaat en de gemeente deze dan maar meteen aanleggen.

“Het Platform Gerrit Krolbrug heeft informatie dat het waarschijnlijk mogelijk is om zo’n brug ruim binnen een jaar neer te leggen”, schrijven de zes organisaties in een pamflet. “De gemeente en Rijkswaterstaat hameren erop dat er snelheid gemaakt moet worden, maar dat heeft al twee jaar geen resultaat. Moeten we dan blij zijn met een tijdelijke maatregel die na een aantal jaren verdwijnt? En is er dan wel voldoende geld voor een vervanging? Dat willen we niet. We willen een slimme oplossing voor de langere termijn.”

De bewoners- en belangenorganisaties komen met het pamflet, nadat vorig week duidelijk werd dat de nieuwe, permanente Gerrit Krolbrug er niet in 2026 gaat zijn, maar op z’n vroegst pas een jaar later. Het zou zelfs kunnen dat de brug pas in 2029 klaar is. Ook bouw van de noodbrug wordt opnieuw uitgesteld omdat de grond te slap is om een hellingbaan op te bouwen en ook de damwanden niet sterk genoeg zijn. Deze noodbrug had voor vorig jaar Kerst al klaar moeten zijn. Dat wordt waarschijnlijk een jaar later, aan het einde van 2023.