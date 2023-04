Fietsonderdoorgang Hoogkerk vanaf maandag anderhalve week dicht vanwege schadeherstel

De fietsonderdoorgang onder de A7 bij Hoogkerk is vanaf maandag voor anderhalve week afgesloten. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

Het gaat om schadeherstelwerkzaamheden. In 2000 heeft er een brand gewoed in de onderdoorgang waarbij het viaduct schade heeft opgelopen. “Dit gaan we nu repareren”, vertelt Groningen Bereikbaar. “Hierbij wordt er water gebruikt en dit zorgt voor vuil dat los komt. Fietsers kunnen daarom niet van de onderdoorgang gebruik maken, omdat zij dan nat en vies worden. Bussen kunnen wel van de onderdoorgang gebruik blijven maken.”

Omleiding

De onderdoorgang is maandag vanaf 07.00 uur afgesloten. Tot 26 april 16.00 uur moeten fietsers een andere route volgen. Fietsers die van de ene naar de andere kant van de A7 willen kunnen bij de Piccardthoflaan onder de snelweg door. Aan de noordkant van de A7 kunnen fietsers richting Hoogkerk of richting het Stadspark.

Brand

Bij de brand in 2000 ontstond er in de herfst van 2000 grote schade. Drie wagens beladen met 650 strobalen, die in de onderdoorgang geparkeerd stonden, vatten vlam. De stalen en betonnen constructie van het viaduct liep daardoor grote schade op. Negentien van de 41 betonnen leggers moesten vervangen worden. Dit gebeurde in 2001. Nu vindt ook het laatste gedeelte schadeherstel plaats.