Donar wint uitwedstrijd tegen Limburg United

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond de uitwedstrijd in Hasselt tegen Hubo Limburg United gewonnen. Het werd in België 77-88.

De Groninger basketballers begonnen uitstekend. Coach Raymond Westphalen van de thuisploeg zag zich gedwongen al binnen 2 minuten, bij de stand 0-8, zijn eerste time-out te nemen. Donar liep vervolgens nog uit tot 4-14, maar daarna kwamen de Belgen terug. Aan het eind van het eerste kwart was het 20-21. In het tweede kwart wist Donar de voorsprong te behouden, al was die bij rust niet groot: 35-38.

Kort na rust kwam de thuisploeg op voorsprong, die bij 52-45 zelfs 7 punten was. Daarna scoorde Donar-speler Clay Mounce 7 punten achter elkaar, zodat het 52-52 werd. Aan het eind van het kwart was de stand 58-56. Halverwege het laatste kwart trok Donar dan toch de wedstrijd naar zich toe, en toen Willem Brandwijk met een dunk voor 68-77 zorgde, met nog 2,5 minuut op de klok, was de wedstrijd wel gespeeld.

Grote man bij Donar was Steph Branch met 23 punten en 10 rebounds. Clay Mounce was goed voor 22 punten, Viktor Gaddefors maakte 16 punten en Willem Brandwijk 13. Bij Limburg United was Jonas Delalieux topscorer met 22 punten.

Donar staat op de vijfde plaats in de Elite Gold en heeft 24 punten uit 6 wedstrijden.