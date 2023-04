Donar trekt aan het langste eind tegen Oostende

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag voor een stunt gezorgd door te winnen van koploper Filou Oostende. In een goed gevuld Martiniplaza werd het 63-60.

De thuisploeg begon fel en liep na het eerste kwart (18-12) steeds verder uit. De Belgen speelden ver onder hun niveau en konden Donar niet bijbenen. Bij rust was het 36-23, dankzij een driepunter in de buzzer van Andrej Magdevski. Kort na rust kwam Donar op de maximale voorsprong van 40-23, maar daarna kwam Filou terug. Aan het eind van het derde kwart was het verschil nog maar 10 punten: 50-40.

Een spannend laatste kwart volgde. Met nog 3,5 minuut op de klok was het gelijk: 56-56. Een driepunter van Clay Mounce en een lay-up van Willem Brandwijk zorgden voor wat lucht. Daarna probeerde Filou het met snelle driepuntsschoten nog het tij te keren, maar Donar gaf de zege niet meer uit handen.