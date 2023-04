Donar in eigen huis overtuigend langs Mechelen

Donar-speler Peter Olisemeka (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in een sfeervol Martiniplaza gewonnen van Kangoeroes Basket uit Mechelen. Verloren de Groningers woensdag nog in Mechelen met 2 punten, zaterdag was Donar veel te sterk: 73-48.

Na een goed begin voor de thuisploeg (9-2 na 4 minuten) eindigde het eerste kwart in 19-19. In het tweede kwart liep Donar uit tot maximaal 11 punten, maar daarna kwamen de Belgen toch weer terug tot 7 punten achterstand bij rust: 37-30. Dit herhaalde zich in het derde kwart. Daarin was de voorsprong voor Donar maximaal 14 punten, maar aan het eind van het kwart was het verschil weer 7 punten: 50-43.

In het laatste kwart liep Donar binnen een minuut uit naar 56-43, door driepunters van Willem Brandwijk en Sander Hollanders. Een time-out van de Belgen hielp niet: Kangoeroes wist ruim 7 minuten lang niet tot scoren te komen, terwijl Donar uitliep naar 66-43. In de slotfase waren er speelminuten voor jeugdspelers Jelte Mast en Gimon Arkema.

Willem Brandwijk had een ‘double-double’ met 14 punten en 11 rebounds. Vernon Taylor en Clay Mounce maakten 11 punten en Steph Braunch was goed voor 10 punten. Bij Kangoeroes was Mattias Palinckx topscorer met 12 punten.

Donar blijft op de vijfde plaats staan in de Elite Gold en heeft 29 punten uit 9 wedstrijden.