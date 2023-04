Beroving op P+R Hoogkerk, politie zoekt getuigen

Foto: Andries Oord

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een beroving die dinsdagavond plaatsvond op het P+R-terrein bij Hoogkerk.

De beroving vond plaats tussen 21.20 en 21.30 uur. Twee verdachten hebben een persoon op het terrein beroofd. Of daar mensen gewond bij zijn geraakt, en wat er precies is buit gemaakt, is onbekend. Wel is er een signalement beschikbaar. Het gaat om twee lichtgetinte jongemannen die beide een helmmuts droegen. Eén van de verdachten droeg een zware Dsquared-pet. Ze reden in een klein model Peugeot die donker van kleur is.

Mensen die meer informatie hebben, of die iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.