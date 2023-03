Zes in plaats van zeven jaar cel voor Man die Griekse restauranthouder doodstak in Hoogkerk

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

De doodslag op de Griekse restauranthouder Lazoros Kounatidis in Hoogkerk kost de inmiddels 26-jarige Robin P. geen zeven, maar zes jaar cel. Dat bepaalde het Gerechtshof in Leeuwarden donderdagmiddag in de hoger beroepszaak tegen de drie verdachten. De twee medeverdachten rond de dood van Kounatidis kregen te horen dat zij de cel meer in hoeven.

In de nacht van 15 op 16 augustus 2020, rond half vier ‘s nachts, vond een confrontatie plaats in Hoogkerk. Deze vond plaats tussen de drie verdachten, het slachtoffer en diens zoon. De confrontatie is ontstaan naar aanleiding van een woordenwisseling tussen de zoon van het slachtoffer en verdachten Robin P. en Alex van der V. De zoon van het slachtoffer en verdachte Robin P. hebben direct daarop hun vaders gebeld.

Nico P., de vader van Robin P., is meteen naar woning van Robin P. gekomen. Het slachtoffer en zijn zoon kwamen kort daarna aan, gewapend met een mes en een ploertendoder. Het slachtoffer is bij aankomst in de straat direct naar de verdachten gelopen en heeft verdachte Nico P. een harde klap op zijn hoofd gegeven met de ploertendoder. De lagere straf voor hoofdverdachte P. is volgens het Hof dan ook gerechtvaardigd, omdat de rol van het slachtoffer zwaarder moet worden meegewogen dan de rechtbank twee jaar geleden deed.

Geen celstraf voor medeverdachten

Wat er verder precies is gebeurd, is voor de rechtbank niet volledig duidelijk geworden. Wel is duidelijk dat op meerdere manieren geweld is uitgeoefend tegen Kounatidis, getuige het grote aantal letsels op verschillende plekken op zijn hoofd en lichaam. Daarbij zijn in elk geval een mes en een honkbalknuppel gebruikt. Het mes bleek de fatale verwondingen te hebben toegebracht. Na de messteken zakte de restauranthouder in elkaar en stond nooit meer op.

Nico P. had een honkbalknuppel in huis, maar daar werd geen DNA van Kounatidis op gevonden en ook andere aanknopingspunten tussen P-senior en het gebruik van de knuppel tegen de restauranthouder kunnen volgens het Hof niet worden hardgemaakt. Daarom gaat de vader van de hoofdverdachte nu vrijuit. Van de rechtbank moest de vader van Robin P. nog vijf maanden de cel in voor openlijke geweldpleging.

Van der V. heeft volgens het Hof ook niet met een honkbalknuppel op de restauranthouder ingeslagen, maar deelde wel klappen met zijn vuisten uit aan Kounatidis. Ook vernielde P. een ruit van de woning van de restauranthouder. De vader van de hoofdverdachte krijgt daarom een werkstraf van vijftig uur voor zijn betrokkenheid bij het incident, in tegenstelling tot de zeven maanden celstraf die P. van de rechtbank kreeg opgelegd.