“Woensdag perioden met regen, komende dagen houdt het onstabiele weer aan”

De komende dagen zal het iedere dag wel regenen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis houdt het onstabiele weer voorlopig aan.

“Woensdagochtend hebben we vanuit het zuidwesten te maken met perioden van regen”, vertelt Kamphuis. “Ook in de middag is het regenachtig. Bij een matige zuidwestenwind, kracht 4, wordt het 12 graden. In de nacht van woensdag op donderdag volgt meer regen bij 10 graden als laagste temperatuur. Donderdagochtend hebben we te maken met naar het zuidoosten wegtrekkende regen gevolgd door enkele opklaringen en overwegend droog weer. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, en het is zacht bij 14 of 15 graden.”

“Vrijdag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui bij 13 graden als maximumtemperatuur. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5. Tijdens het weekend houdt de onstabiliteit aan. In een noordwestelijke stroming worden af en toe buien aangevoerd en de temperatuur zakt naar 10 of 11 graden. Je zult je afvragen of we nog wel een droge dag gaan krijgen. Na het weekend zien we dat de invloed van hogedruk wat toe gaat nemen. Of dat direct al tot een droge dag zal leiden is nog onduidelijk. Wel zullen er na het weekend vaker droge perioden zijn. Eerst is het ronduit koel met amper 10 graden maar gaandeweg de week zou de stroming wel eens kunnen gaan kantelen naar zuid of zuidwest waardoor beduidend zachtere lucht onze kant op komt. Er zijn dus wel enkele redenen hoop te hebben op een wat droger en zachter weertype, maar meer dan deze voorzichtige conclusies is er op dit moment niet.”

