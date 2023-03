Willems en FC Groningen doen aangifte van klap supporter

sport

Foto via FC Groningen

FC Groningen en Jetro Willems hebben maandag aangifte gedaan rond de klap die de linksback zondagmiddag kreeg, tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen in de Euroborg.

Volgens Voetbal International stapten Willems en zijn werkgever maandagochtend naar de politie om aangifte te doen. De speler liet na het incident nog weten niet zeker te weten of er een aangifte zou volgen. De vermoedelijke uitdeler van de klap, een minderjarige jongen, werd na de wedstrijd wel aangehouden voor het incident.

De sfeer in de Euroborg sloeg aan het einde van de wedstrijd om. In de tachtigste minuut betrad een supporter het veld. Deze kon snel door stewards worden ingerekend. Daarna werd het nog onrustiger op één van de tribunes. Willems besloot daarop om naar de tribune te gaan om de situatie te sussen. Willems kreeg daarbij een klap van een supporter. Voor scheidsrechter Gözübüyük was het aanleiding om de wedstrijd stil te leggen. Na een kwartier kon de wedstrijd hervat worden.