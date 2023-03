Politie treft ’twee boeven op vier poten’ aan die op tournee zijn in Hoogkerk

nieuws

Politieagenten zijn zondagmiddag in Hoogkerk gestuit op ’twee boefjes’. Via sociale media wordt gevraagd wie de eigenaren zijn.

De twee boeven zijn twee geitjes die werden aangetroffen op de Zuiderweg bij het dorp. Het tweetal deed zich tegoed aan het gras in de berm. “Het duo is op tournee, en wij zijn benieuwd of er ook mensen zijn die weten waar deze dieren thuishoren.” Mensen die de politie kunnen helpen, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. De politie Groningen-Zuid is daarnaast ook bereikbaar via Instagram.

De agenten houden ondertussen een oogje in het zeil zodat voorkomen wordt dat de dieren de weg op gaan lopen.