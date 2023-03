Overlast mogelijk door aanleg fundering voor portalen A7 bij Hoogkerk

nieuws

Foto: Google Maps

Omwonenden van de A7 tussen Hoogkerk en Bruilweering moeten de komende dagen rekening houden met mogelijke overlast. Aanpak Ring Zuid meldt dat er komende dagen heiwerkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van de fundering voor de portalen.

De werkzaamheden starten komende dinsdag. “We heien palen in de grond die gebruikt gaan worden voor de definitieve portalen in de middenberm”, vertelt Aanpak Ring Zuid. “De werkzaamheden vinden overdag plaats aan de zuidzijde op de A7 en N7. Tijdens het werk is het geluid van beton op beton te horen. Ook is het mogelijk dat er trillingen zijn te voelen.” Aan de portalen komen in de toekomst informatie- en verkeersborden te hangen.

Vanwege de werkzaamheden is ook de komende week één rijstrook afgesloten voor het verkeer dat richting Stad rijdt. Afgelopen week leidde deze situatie al tot flinke files.

Tussen Hoogkerk en Bruilweering heien we dinsdag 21 maart de fundering in voor de portalen. De werkzaamheden zijn overdag aan de zuidzijde op de A7/N7. Tijdens het werk is het geluid van beton op beton te horen en zijn er mogelijk trillingen te voelen. https://t.co/R4AB2C1wH0 — Aanpak Ring Zuid (@aanpakringzuid) March 18, 2023