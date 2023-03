Honderden mensen steken de handen uit de mouwen op Landelijke Opschoondag

nieuws

In de gemeente Groningen hebben zaterdag honderden mensen de handen uit de mouwen gestoken op de Landelijke Opschoondag. Organisator Nederland Schoon laat weten tevreden te zijn.

Vanuit de gemeente Groningen waren er 170 initiatieven aangemeld. Nederland Schoon vermoedt dat in de gemeente enkele honderden mensen actief zijn geweest om zwerfafval op te ruimen. Landelijk gaat het om ongeveer 50.000 mensen. Dat aantal ligt hoger dan de editie van vorig jaar toen er 47.100 mensen deelnamen. “Onze schatting is dat iedere vrijwilliger die vandaag actief is geweest gemiddeld een vuilniszak vol afval heeft verzamelt”, vertelt directeur Ingrid Goethart van Nederland Schoon.

Poepzakjes voor honden

Hoeveel er precies is opgehaald is onbekend. “We hoorden van veel mensen dat ze het lastig vinden om door te geven hoeveel ze hadden opgehaald, daarom zijn we ermee gestopt.” Dat wat er is opgehaald zijn de usual suspects zoals blikjes en sigarettenpeuken. “Maar ook troffen we flink wat poepzakjes voor honden aan. Als mensen niet snel genoeg een prullenbak vinden, laten ze die zakjes maar achter in de berm.”

Jongeren

Dat het aantal mensen toeneemt dat deelneemt aan Nederland Schoon kan Goedhart wel begrijpen. “Vroeger waren het de mensen met een taakstraf die aan het opruimen waren. Nu zie je mensen die tijdens een rondje joggen of suppen ook zwerfafval oppikken.” Ondanks alle acties verwacht de directeur dat de hoeveelheid zwerfafval niet af zal nemen. Met name jongeren gooien nog te makkelijk afval weg. In Groningen vonden er onder andere acties plaats op Kardinge, in het Noorderplantsoen en in het Stadspark.