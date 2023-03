Fietser gewond bij verkeersongeluk Veenweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Veenweg is woensdagmiddag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur. “Vermoedelijk wilde de bestuurder van een personenauto vanaf de Veenweg de Martin Luther Kingstraat inrijden”, vertelt Ten Cate. “Daarbij werd een fietser over het hoofd gezien, waardoor een aanrijding het gevolg was. De fietser kwam daarbij op de voorruit van de auto terecht.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulanciers hebben het slachtoffer behandeld. De persoon is met verwondingen aan het gezicht overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.