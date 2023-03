“Donderdag wegtrekkende regen met later opklaringen, komende dagen hagel en natte sneeuwbuien”

nieuws

De wisselvalligheid blijft ook de komende dagen het weerbeeld bepalen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen kans op hagel en natte sneeuwbuien.

“Donderdag begint de dag met naar het noordoosten wegtrekkende regen”, vertelt Kamphuis. “Dit wordt gevolgd door droog weer met regelmatig opklaringen. Met 14 of 15 graden als maximum is het erg zacht. De zuidwestenwind is krachtig, kracht 5 tot 6. In de avond en in de nacht naar vrijdag valt er opnieuw regen. Vrijdag is er af en toe zon, en in de loop van de dag kans op een enkele bui. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 6, wordt het dan 13 graden.”

“Zaterdag is het onstuimig met langs de Wadden en boven het IJsselmeer een harde tot stormachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Verder vallen er een paar ‘herfstbuien’ met soms zware windstoten. Het wordt een graad of 10. Zondag wordt het 8 of 9 graden en is het overwegend, of helemaal, droog. Er zijn flinke opklaringen, maar het is fris bij 8 graden. De straffe noordenwind maakt het voor het gevoel nog kouder. Maandag is het helemaal guur met hagel en natte sneeuwbuien in combinatie met een straffe noordwestenwind.”

