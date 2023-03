Actie in Selwerd voor aardbevingsslachtoffers levert ruim 3.000 euro op: “Een geweldig bedrag”

nieuws

Foto: Hanneke Wierenga

De actie zaterdag in Selwerd waarbij Syrische en Turkse wijkbewoners maaltijden gekookt hebben om daarmee geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije is een succes geworden. Hanneke Wierenga van het wijkbedrijf Selwerd laat weten dat er ruim 3.000 euro is opgehaald.

“Het is een hele succesvolle actie geworden waarbij we uiteindelijk 3.307 euro hebben opgehaald”, vertelt Wierenga. “Wij vinden het een geweldig bedrag.” De actie vond plaats in wijkrestaurant De Duindoorn in Selwerd. Direct na de aardbevingen van vorige maand besloten de bewoners om in actie te komen. Wierenga liet zaterdag weten: “De onzekerheid was in de periode na de bevingen heel groot. Contact leggen was moeilijk, waardoor men niet wist of familie en vrienden getroffen waren. Er zijn veel tranen gevallen in de wijk. Daarom vond men het ook zo belangrijk om iets te kunnen doen, om wat in beweging te zetten.”

Vrijdag hebben de bewoners de hele dag gekookt, waarbij sommigen tot in de late uurtjes zijn doorgegaan. Zaterdag werden de traditionele Syrische en Turkse gerechten aangeboden in De Duindoorn als lunch, tussendoortje of diner. Mensen die langs kwamen mochten zelf beslissen hoeveel geld ze voor de maaltijden wilden geven. De hele opbrengst gaat uiteindelijk naar het getroffen gebied. Dat gebeurt met inzet van de persoonlijke contacten die mensen in Selwerd hebben in de getroffen gebieden.