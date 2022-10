Week van het Afval krijgt vervolg: “Dit jaar focussen op repareren van kapotte spullen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Week van het Afval krijgt dit jaar een vervolg. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie woensdag laten weten.

“Vorig jaar hebben de Week van het Afval voor het eerst georganiseerd”, vertelt Wijnja. “Het was een initiatief om bewoners mee te nemen in onze ambitie om de gemeente in 2030 afvalvrij te maken. De eerste editie was succesvol. We hebben hele interessante gesprekken gevoerd, en ook de leden van de gemeenteraad hebben in die week hun beste beentje voorgezet.”

“Eerder dit jaar hebben we laten weten dat er een nieuwe week gaat komen. Daarvan is nu bekend dat deze vanaf zaterdag 29 oktober tot en met 4 november georganiseerd gaat worden. Dit jaar focussen we op reparatie. Dat lijkt ons belangrijk. Door de extreme inflatie, waar we mee te maken hebben, worden producten duurder waardoor het kan lonen om spullen te repareren, om daar aandacht voor te hebben. We starten de week met een grote reparatiedag op de zaterdag. Volgende week is het programma helemaal bekend, en we hopen dat deze week net zo’n succes zal worden als de eerste editie.”