Petitie behoud Backbone al ruim zevenhonderd keer getekend

Foto: Ecco van Oosterhout

Een petitie om Backbone aan de Travertijnstraat te behouden is in de afgelopen dagen al ruim zevenhonderd keer getekend.

Backbone is gevestigd in het voormalige schoolgebouw De Vinkenborgh. Het gebouw was in 2012 leeg komen te staan nadat de laatste onderwijsinstelling verkast was naar een nieuwe locatie. Na een aantal jaren leegstand trok in 2016 Backbone in het pand. Tegenwoordig zitten er zo’n 150 bedrijfjes in het gebouw waarbij de ondernemers voor een laag tarief een ruimte kunnen huren waar ze zich kunnen ontwikkelen. Ook zitten er verschillende wijkinitiatieven in het pand, waaronder het Free Café, waar wijkbewoners gratis een hapje kunnen eten.

Behalve om Backbone richt de petitie zich ook op Travertijnstraat 6. Dit is het voormalige schoolgebouw van het Alfa-college waar ook verschillende ondernemers in zitten gevestigd. “De Travertijnstraat is een broedplaats in Groningen voor creatieve ondernemers”, laten de initiatiefnemers weten. “Maar ook maatschappelijke instanties die zorgen voor sociale ondersteuning werken vanaf de Travertijnstraat. Vanwege huizenbouw wil de gemeente Groningen de gebouwen platleggen. Ruim 150 makers blijven zonder werkruimte en inkomen achter.” De vrees is dat, wanneer het contract op 31 december eindigt, de mensen op straat komen te staan omdat er in Groningen een tekort is aan vergelijkbare ruimtes, en de ruimtes die er zijn peperduur zijn.

