RIVM activeert Nationaal Hitteplan, KNMI geeft ‘code geel’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het RIVM heeft vanwege de tropische dagen die voor de deur staan het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het KNMI heeft ‘code geel’ afgekondigd.

Met het activeren van het Nationaal Hitteplan roept het RIVM mensen op om de komende dagen genoeg te drinken, zich niet te veel in te spannen, de schaduw op te zoeken en naar anderen om te kijken. Ook is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hierdoor is goede bescherming belangrijk. Behalve het activeren van het hitteplan is er ook een smogwaarschuwing afgekondigd voor de provincie Groningen.

Hittekanon

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan de komende dagen warm verlopen. “Maandag arriveert zeer warme lucht vanuit het woestijngebied van Noord-Afrika”, vertelt Kamphuis. “Maandag hebben we te maken met temperaturen die oplopen naar 28 graden, wellicht is lokaal een tropische dertiger mogelijk. Dinsdag gaat het hittekanon aan waarbij het in het zuiden van het land een aanval wordt gedaan op het all-time warmterecord van 40,7 graden. In ons gebied krijgen we te maken met temperaturen die oplopen naar 33 tot 35 graden. In het zuidoosten van de provincie wordt het misschien nog een graad warmer.”

Code geel

Het KNMI heeft op voorhand een ‘code geel’ gegeven vanwege de hitte. Deze waarschuwing geldt vanaf maandagochtend 10.00 uur. “Er is sprake van aanhoudende hitte. Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel”, adviseert het KNMI. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor andere provincies.

Drink genoeg water onderweg, er zijn bijna 2.000 gratis watertappunten! https://t.co/unz6M5EpAX — Drinkwaterkaart (@drinkwaterkaart) July 17, 2022