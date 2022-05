Sportpenning voor bekerwinnaar volleyballers Lycurgus

nieuws

Foto: Henk Tammens / gemeente Groningen

De volleyballers van Lycurgus hebben dinsdag uit handen van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport de sportpenning van de gemeente Groningen uitgereikt gekregen. Lycurgus wist op Tweede Paasdag de nationale beker te winnen.

In Ede nam Lycurgus het op tegen Active Living Orion. Na een zenuwslopende vijfsetter wisten de Groningers de winst naar zich toe te trekken, waarmee men beslag legde op de nationale beker. Wethouder Jongman: “Drie keer op rij de nationale beker winnen en dat ook nog nadat de ploeg twee dagen daarvoor werd uitgeschakeld voor de finale om de landstitel. Een mooie afsluiting van het seizoen voor Amysoft Lycurgus en in het bijzonder voor Dennis Borst.” Borst, die aanvoerder is, speelde zijn laatste wedstrijd en pakte daarmee de laatste prijs van zijn loopbaan.

De sportpenning van de gemeente Groningen is een prijs voor individuele sporters en teams die een eerste, tweede of derde plaats hebben behaald bij Europese- of Wereldkampioenschappen of Groninger sportteams die Nederlands Kampioen zijn geworden of een bijzondere prestatie hebben geleverd.