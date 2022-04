Stadjer (23) aangehouden voor helpdeskfraude; ruim 145.000 euro buitgemaakt bij meerdere slachtoffers

nieuws

Foto via politie.nl

De politie heeft afgelopen dinsdag een 23-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Samen met twee vrouwen uit Assen (22 en 25 jaar) maakte de man ruim 145.000 euro buit bij meerdere slachtoffers.

De politie kwam de Groninger op het spoor, nadat een 83-jarige man uit Maarssen aangifte deed. Hij werd via de telefoon benaderd en gevraagd om software te installeren op zijn tablet. Dat lukte niet, dus kwam de beller (zogenaamd een bankmedewerkster) langs om dat voor de man te doen. De vrouw wist de tablet en de pinpas van de man te stelen. Daarmee maakten de vrouw en haar twee compagnons ruim 15.000 aan spaargeld van de man over naar betaalrekeningen en werd er ruim 2.400 euro aan contant geld gepind met de pinpas van de Maarssenaar.

Na de aangifte van de man startte de politie meteen een onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de drie verdachten in verband kunnen worden gebracht met de diefstal van ruim 145.000 euro.

De mannelijke verdachte uit Groningen is afgelopen dinsdag aangehouden in zijn woning. Daarbij nam de politie ook meteen diverse luxegoederen en kleding in beslag. De vrouwen werden twee weken geleden al aangehouden (12 april). Daarbij werden meerdere telefoons, laptops en een router in beslag genomen.

De 23 jarige verdachte uit Groningen wordt vandaag (vrijdag) voorgeleid bij de rechter-commissaris. De 22-jarige verdachte uit Assen verschijnt vandaag bij de raadkamer. De 25-jarige vrouw uit Assen is heengezonden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.