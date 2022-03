Sloop strokartonfabriek De Halm vindt dit jaar plaats, woningbouw niet aan de orde

nieuws

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De sloop van strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk vindt dit jaar plaats. Op de locatie is geen woningbouw of andere industriële nieuwbouw voorzien. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden dinsdagavond.

De sloop richt zich uitsluitend op het fabrieksgebouw uit 1913. Het gebouw is al geruime tijd niet meer in gebruik, en maakt geen onderdeel meer uit van de productie van karton. Omdat het in verval is geraakt is het volgens eigenaar Solidus niet meer te behouden. Door het verval levert het ook een onveilige situatie op voor de omgeving. De sloopplannen kunnen echter rekenen op protest. Zo vindt architectuurplatform GRAS dat het industrieel erfgoed bewaard moet worden. Ook verschillende raadsfracties willen het iconische gebouw voor toekomstige generaties bewaren.

Het gebouw heeft echter geen monumentenstatus. De provincie Groningen heeft de sloopmelding inmiddels geaccepteerd. Wel vindt de provincie dat zoveel mogelijk ‘kernkarakteristieken’ van de fabriek bewaard moeten worden. Eén van de opties is het behoud van de contouren van de fabriek: de buitenmuren tot ongeveer een meter hoog. Volgens Solidus zou dit op termijn de basis kunnen vormen voor nieuwbouw. Woningbouw of een andere bestemming is volgens het bedrijf pas aan de orde als er op de Halm-locatie in de verre toekomst ooit eens gestopt wordt met de productie van karton.