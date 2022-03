Auto belandt net niet in Hoendiep

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Een automobilist is woensdagmiddag net niet met zijn voertuig in het Hoendiep in Hoogkerk belandt. Dat meldt de nieuwswebsite 112groningen.nl.

In het begin van de middag was een automobilist bezig met een manoeuvre ter hoogte van de brug bij de Zuiderweg, waarbij het op één of andere manier mis ging. De automobilist kwam met zijn voertuig deels boven het water te hangen.

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig in veiligheid te brengen. De automobilist raakte niet gewond en kwam er zonder een nat pak van af.