Ratten in en rond woningen Schoenerstraat Hoogkerk; SP stelt vragen

Bewoners aan de Schoenerstraat hebben al langere tijd last van ratten in en rond hun woningen. De gemeenteraadsfractie van de SP stelt daarom vragen aan het gemeentebestuur.

Afgelopen week ging de SP in gesprek met bewoners van de Schoenerstraat in Hoogkerk. “Na jaren achterstallig onderhoud door woningstichting Wierden en Borgen bestaan er grote gebreken aan de woningen. De woningen zijn zeer slecht geïsoleerd en de daken en muren bevatten kieren en gaten. Hierdoor kunnen ratten, afkomstig van het achterliggende bedrijventerrein van de kartonfabriek de Halm, gemakkelijk de huizen in en zich tussen de muren en in de daken nestelen. Naast dat dit vanuit het punt van volksgezondheid onwenselijke is, zorgt het voor overlast en angst bij kinderen die hier in hun slaapkamer last van hebben,” stelt de SP.

Volgens de SP speelt het probleem al jaren en schuiven de verantwoordelijke organisaties het probleem naar elkaar toe, waardoor er geen oplossing voor de bewoners in zicht is. Voor de woningen aan de Schoenerstraat komen naar verluid in januari plannen voor sloop of renovatie. De SP is van mening dat in de situatie in de tussentijd al verholpen moet worden, en wil van het gemeentebestuur weten of en wat zij daar aan gaan doen.