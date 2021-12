Provinciale Staten willen graag door met René Paas als CvdK

nieuws

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

Als het aan Provinciale Staten ligt blijft René Paas (CDA) ook de komende zes jaar Commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

Woensdag werd er vergaderd over de herbenoeming van Paas. Daaruit bleek dat men door wil met Paas. Het verzoek tot herbenoeming wordt nu ingediend bij demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken. “Vanavond hebben Provinciale Staten geadviseerd dat ik word herbenoemd als Commissaris van de Koning”, schrijft Paas op Twitter. “Ik ben er blij mee. Het is een groot vertrouwen. En een opdracht om dat waar te maken, voor alle Groningers die de Staten vertegenwoordigen.”

René Paas werd geboren op 16 september 1966 in Dordrecht. Sinds 18 april 2016 is hij Commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Hij volgde Max van den Berg (PvdA) op die vanaf 2007 de functie bekleedde.

Vanavond hebben Provinciale Staten geadviseerd dat ik word #herbenoemd als commissaris van de Koning in #Groningen.

Ik ben er blij mee. Het is een groot vertrouwen. En een opdracht om dat waar te maken, voor alle Groningers die de Staten vertegenwoordigen. https://t.co/AavWF8BPeH — René Paas (@renepaas) December 1, 2021