Nieuw restaurant in Theresiakapel Hoogkerk gaat ‘Noor’ heten; opening op 1 maart

Foto: Noor Groningen

Op 1 maart openen Jeroen en Marleen Brouwer hun nieuwe restaurant in de Theresiakapel in Hoogkerk. De naam van het nieuwe restaurant wordt ‘Noor’.

“We hadden deze naam ook in gedachten in 2018 toen ons nieuwe restaurant vorm begon te krijgen en ik zwanger was”, vertelt Marleen Brouwer. “Uiteindelijk werd onze zoon Mees geboren, maar als het een meisje geworden was, hadden we haar Noor genoemd. We kozen ook voor die naam, omdat het een korte en krachtige is en in vrijwel elke taal uit te spreken. Daarbij is het restaurant gevestigd in het noorden van Nederland.”

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verbouwing van de uit 1927 stammende kapel. Jeroen Brouwer: “Alles loopt volgens planning en het gaat nu hard. Zo is de Palux-keuken inmiddels al geplaatst. Daar komt ook de geïntegreerde chef’s table. Het restaurant krijgt 40 stoelen en een van de eyecatchers is het priesterkoor, van waaruit de wijnen worden geschonken. Vanaf 1 maart gaan we open van dinsdag tot en met zaterdag voor lunch en diner, behalve op dinsdag, dan is er geen lunch.”