Zondag veel zon maar in de middag toenemende bewolking

Zondag zal deels zonnig gaan verlopen. Vanaf maandag krijgen we te maken met een ander weertype waarbij er buien gaan vallen en de temperatuur lager ligt.

Na een koude nacht begint de dag zondag met mogelijk wat mist. Al snel laat de zon zich zien waarbij de maximumtemperatuur oploopt naar 15 graden. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. De verwachting is dat de bewolking halverwege de middag Groningen gaat bereiken. De wind is zwak, windkracht 2, en komt uit westelijke tot noordwestelijke richting.

Na het weekend verliest het hogedrukgebied dat de afgelopen week boven Rusland lag haar invloed op ons weer. Een Brits hogedrukgebied neemt de scepter over, maar dit ligt te ver weg om storingen bij ons weg te houden. Vanaf maandag neemt de kans op een bui toe, het wordt dan 13 graden. Ook op dinsdag en woensdag zijn er buien mogelijk, maar laat ook de zon zich zo nu en dan zien. Het wordt op deze dagen 12 of 13 graden.