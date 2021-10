Transavia keert terug op Airport Eelde en gaat wekelijks vliegen op Scandinavian Mountains

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Na ruim een jaar afwezigheid keert luchtvaartmaatschappij Transavia terug op Groningen Airport Eelde. Vanaf 19 december gaat er wekelijks gevlogen worden op Scandinavian Mountains.

Transavia doet dat in opdracht van BBI Travel. Die was aanvankelijk in zee gegaan met de Deense luchtvaartmaatschappij Great Dane Airlines maar na diens faillisement moest er gezocht worden naar een nieuwe vervoerder. Bij die zoektocht wilde BBI Travel niet over één nacht ijs gaan. Toen Transavia zich echter aandiende als mogelijke kandidaat raakte het proces in een stroomversnelling. “Vanaf Schiphol vliegen onze passagiers al meer dan een decennium met Transavia naar Lapland en Noord-Noorwegen”, vertelt BBI Travel-directeur Henk van der Kooi. “We doen graag zaken met Transavia en ook onze klanten zijn met Transavia bekend. Deze deal zal zeker hun goedkeuring hebben.” De vluchten vanaf Groningen Airport Eelde worden uitgevoerd met een Boeing 737.

Transavia

Groningen Airport Eelde laat weten blij te zijn met de snelle oplossing: “We zijn blij met de terugkeer van Transavia op onze noordelijke luchthaven en waarderen de inspanningen van BBI Travel om deze prachtige winterbestemming door te zetten vanaf Groningen Airport Eelde”, vertelt Jonas van Dorp van GAE. “Net als BBI Travel blijven wij geloven in de kleinschaligheid van onze luchthaven en in deze unieke reisbestemming. Wij zien uit naar de eerste vertrekkende passagiers vanaf Eelde naar Scandinavian Mountains Airport.”

Scandinavian Mountains Airport

Het vliegveld Scandinavian Mountains Airport ligt op de grens van Noorwegen met Zweden. Via het vliegveld krijgen reizigers makkelijk toegang tot de grootste skigebieden van Noorwegen, regio Trysil, en Zweden, omgeving Sälen. De vluchten vinden wekelijks op zondag plaats tot en met 13 maart. Op de zondag vindt ook de retourvlucht plaats.